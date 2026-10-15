Transport i saobraćaj

Izvanredno izgrađena mreža saobraćajnica, kao što su auto-putevi, magistralni i regionalni putevi, spaja Austriju sa svim susednim zemljama. Svi glavni granični prelazi (granični prelazi na auto-putevima i regionalnim putevima) su danonoćno otvoreni .





Saobraćajni propisi i znaci u Austriji u načelu odgovaraju onima u drugim evropskim zemljama. U Austriji se na svim auto-putevima i magistralnim putevima plaća putarina (Mautpflicht).

Odredbe za motorna vozila

Pri prelasku granice za motorno vozilo nisu potrebna carinska dokumenta. Sa inostranom vozačkom dozvolom motorno vozilo u Austriji se može voziti godinu dana. Vozačke dozvole iz zemalja članica EVR i EZ važe i u Austriji. Putnicima iz drugih zemalja potrebna je međunarodna vozačka dozvola, ako sa njihovim matičnim zemljama nije potpisan odgovarajući sporazum. U protivnom, dovoljan je prevod nacionalne vozačke dozvole na nemački jezik. Informacije o tome možete dobiti kod austrijskih auto-moto klubova ÖAMTC i ARBÖ. Strana motorna vozila moraju na zadnjem delu da imaju nalepnicu sa oznakom matične države.

Osim goriva u rezervoaru vozila, pri ulasku u Austriju možete bez plaćanja nadoknade da unesete dodatnih 10 litara goriva u rezervnom kanistru. Bez formalnosti i plaćanja nadoknade putnici sa prebivalištem van Evropske zajednice mogu svoj automobil na teritoriji EZ koristiti u privatne svrhe u trajanju od 6 meseci. Putničko vozilo se nakon tog perioda mora izvesti u nepromenjenm stanju.

Ograničenja brzine

Maksimalne dozvoljene brzine (ako saobraćajnim znacima nije drugačije regulisano):

Putnička vozila i motori

na regionalnim putevima: 100 km/h

na auto-putevima: 130 km/h

kroz naseljena mesta, između tabli sa nazivom mesta: 50 km/h

Mobilne auto-prikolice do 3.500 kg:

kroz naseljena mesta: 50 km/h

kroz naseljena mesta: 50 km/h na regionalnim putevima: 100 km/h

na auto-putevima: 130 km/h





Putničko vozila sa lakom prikolicom do 750 kg (vučno vozilo maksimalne dozvoljene ukupne težine do 3,5 t):

kroz naseljena mesta: 50 km/h

na auto-putevima i regionalnim putevima: 100 km/h





Putničko vozilo sa prikolicom preko 750 kg (vučno vozilo zajedno sa prikolicom maksimalne dozvoljene ukupne težine do 3,5 t):

kroz naseljena mesta: 50 km/h

kroz naseljena mesta: 50 km/h na regionalnim putevima: 80 km/h

na regionalnim putevima: 80 km/h na auto-putevima: 100 km/h





Autobusi:

kroz naseljena mesta: 50 km/h

kroz naseljena mesta: 50 km/h na regionalnim putevima: 80 km/h

na regionalnim putevima: 80 km/h na auto-putevima: 100 km/h (između 22:00 i 05:00 sati na nekim auto-putevima samo 90 km/h)





Interventni prolaz za vozila sa prvenstvom prolaza

Formiranje prolaza za vozila sa prvenstvom prolaza je od 1. januara 2012. godine u Austriji obaveza kada se stvori gužva na autoputevima i putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila. Prolaz omogućava interventnim vozilima da brže stignu do mesta nesreće. Bliže informacije od interventnom prolazu pronaći ćete ovde: www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/

Obaveza posedovanja markirnih prsluka

Na austrijskim putevima van naseljenih mesta važi obaveza nošenja markirnih prsluka. To znači da vozači uvek sa sobom u kolima moraju da imaju reflektujući markirni prsluk i da moraju da ga obuku kada, u slučaju saobraćajne nesreće ili kvara vozila, stupe na kolovoz. Reč je, znači, o dve obaveze za koje se mogu naplatiti dve kazne. U toku saobraćajne kontrole policija može da traži na uvid markirni prsluk.

Deca u kolima

Deca mlađa od 14 godina koja su niža od 150 cm smeju se voziti samo na sedištima za decu. U putničkim i kombi vozilima (i u tzv. minibusevima) dozvoljen je prevoz samo jednog deteta po sedištu, koje mora da bude vezano na odgovarajući način vezano, u zavisnosti od starosne dobi i visine.

Alkoholisanost za volanom

Granična vrednost alkohola u krvi je 0,5 promila. U slučaju prekoračenja ove granice izriču se novčane kazne, a pod određenim uslovima moguće je i oduzimanje vozačke dozvole.

Obaveza korišćenja sigurnosnih pojaseva

U Austriji je obavezna upotreba sigurnosnih pojaseva.

Telefoniranje u automobilu

U toku upravljanja vozilom dozvoljeno je telefoniranje isključivo preko spikerfona. Spikerfon mora da bude tako montiran da se sve funkcije mogu obavljati jednom rukom i da vozač ni na koji načinu ne bude sputan.

Odredbe za motocikliste

U Austriji je za vozače jednotračnih vozila obavezno nošenje kaciga. Motociklisti su dužni da i danju imaju upaljena oborena svetla. Obavezne su vinjete.

Gorivo

Na svim benzinskim pumpama u Austriji postoji ponuda bezolovnog normalnog benzina od 91 oktana, kao i euro-supera (bezolovni benzin sa 95 oktana) i supera plus (bezolovni benzin sa 98 oktana). Prodaja olovnog benzina je u Austriji zabranjena, ali se za vozila bez katalizatora na svim benzinskim pumpama može nabaviti aditiv.

Saobraćajne nesreće, kvarovi na vozilu

Saobraćajne nesreće u kojima ima povređenih lica moraju se odmah prijaviti policiji, a u slučaju materijane štete, samo onda kada se ne može dokazati identitet učesnika. Auto-moto klubovi ÖAMTC i ARBÖ imaju servisnu službu koja radi 24 sata i koju mogu koristiti svi vozači motornih vozila (korisnici koji nisu članovi auto-moto kuba uz nadoknadu).

Brojevi za hitne slučajeve (bez pozivnog broja): Euro-poziv za pomoć 112 Vatrogasci 122 Policija 133 Hitna pomoć/dežurni lekar 144 Lekarska služba-radio veza 141 Planinska služba spasavanja 140 ÖAMTC pomoć kod auto-kvarova 120 ARBÖ pomoć kod auto-kvarova 123





Informacije o stanju na putevima

Informacije o stanju na putevima na celoj teritoriji Austrije, kao i na glavnim saobraćajnicama koje su glavna veza sa pograničnim zemljama, emituje radio-stanica Ö3 na svakih pola sata. Kod aktuelnih alarmantnih situacija, kao na primer, u slučaju da neko vozi u suprotnom smeru, se odmah prekida program i sledi saopštenje na svim radio-stanicama Austrijskog radija (ORF).

Informacije o stanju na putevima mogu se neprekidno prosleđivati na telefon 0800 600 601 (u celoj Austriji besplatan poziv). Preko servisnog telefonskog broja 0900 600 600 mogu se dobiti aktuelne informacije o stanju na putevima. Ovi pozivi se naplaćuju. Više informacija o tome mogu se dobiti online na oe3.ORF.at.

