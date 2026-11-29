Evropski standardi

Standardi u Austriju nose oznaku ÖNORM. Njih izdaje Austrijski institut za standardizaciju (ON). Pravni okvir predstavlja Zakon o standardima iz 1971, a ovaj Institut organizuje i koordinira razvoj standarda od strane zainteresovanih i krugova iz privrede, uprave, nauke i zaštite potrošača, koji svoje predstavnike delegiraju u komitete Austrijskog instituta za standardizaciju.

Većina danas važećih standarda u Austriji (više od 20.000) potekla je od evropskih. Evropski standardi (u Austriji "ÖNORMEN EN") identični su u svim zemljama Evropske zajednice i EFTE i na taj način uklanjaju smetnje u trgovini unutar evropskog tržišta. Ove standarde određuju delegati nacionalnih komiteta jednoglasno ili konsenzusom.



Organizacije na evropskom nivou su:

Evropski komitet za standardizaciju (CEN)

Evropski komitet za standardizaciju u elektrotehnici (CENELEC)

Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama (ETSI)

Međunarodni standardi

U mnogim slučajevima evropski standardi su baza za ispunjenje osnovnih zahteva evroskog zakonodavstva (EZ-smernice) u praksi. Oni stvaraju preduslov za izvoz robe na evropsko tržište.Spisak smernica, uključujući i odgovarajuće standarde, možete naći na stranicama "New Approach" (en)

Pored evropskih, postoje i standardi koji su priznati širom sveta, takozvani međunarodni standardi (ISO). Preuzeti međunarodni standardi u Austriji se označavaju sa "ÖNORM ISO". Mnogi međunarodni standardi su istovremeno i evropski, a samim tim i nacionalni standardi (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").



Organizacije na međunarodnom nivou su:

Međunarodna organizacija za standarde (ISO)

Međunarodna komisija za elektrotehniku (IEC)

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU)

Nacionalni standardi

Udeo evropskih i međunarodnih standarda u skupu austrijskih standarda iznosi gotovo 80%. Postoji i niz čisto nacionalnih standarda. Nacionalne ÖNORMEN stvarane su i stvaraju se, pre svega, u onim domenima za koje do sada nije postojala potreba za međunarodnim standardima.