Austrijska trgovinska preduzeća usled svog iskustva od više decenija raspolažu ogromnim znanjem i umećem na međunarodnom tržištu. Otuda itekako mogu biti od pomoći kada se radi o izvozno-uvoznim poslovima. Tranzitna trgovina tj. povezivanje dva tržišta pomoću austrijskog preduzeća postoji sve značajniji.
Austrijske trgovinske firme posebno ističe detaljno poznavanje srednje- i istočnoevropskog tržiđta.Naravno da su ta spoljnotrgovinska preduzeća zastupljena na svim svetskim tržištima. Visok stepen fleksibilnosti i odgovarajuće znanje i umeće, da robu prebace na bilo koje mesto na svetu, austrijse spoljnotrgovinske firme čini pouzdanim i omiljenim partnerom.
Pogotovo kad je u pitanju spoljna trgovina Austrije može da se govori o pravom uspehu. 2006. godine je Austrije probila granicu od 100 milijardi Evra, i to i u izvozu i uvozu. Svako treće radno mesto je posredno ili neposredno povezano sa spoljnom trgovinom. Savezni gremij za spoljnu trgovinu procenio je udeo spoljnotrgovinskih preduzeća u ukupnom uvozu na 30%. Udeo trgovinskih preduzeća u izvozi takođe iznosi 30%. I sledećih godina Savezni gremij očekuje porast, a tome će opet dobrim delo doprineti tranzitna trgovina.
Prema proceni Saveznog gremija za spoljnu trgovinu visina dobitaka iz tranzitne trgovine u Austriji dostiže visinu od oko 2 - 3 milijarde Evra. Znanje austrijskih trgovinskih preduzeća značajan je faktor za uspeh u izvozu Austrije.
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Kada krenete novim, a možda i teškim puten, najbolje je koračati rame uz rame sa iskusnim partnerom. Pri obrađivanju novih izvoznih tržišta često je ortakluk i saradnja sa austrijskim spoljno-trgovinskim preduzećam najracionalnija alternativa pored samostalnog nastupanja na tuđe tržište.
Saradnja sa austrijskim partnerom pruža brojne prednosti:
- Smanjenje rizika prilikom osvajanja novih tržišta i obradi tržišta
- Povoljno korišćenje dugogodišnjeg znanja i umeća u trgovinskim poslovima
- Smanjenje daljine i razlike u vremenu u odnosu na nova tržišta
- Znanje i primena finansijskih strategija i logistike
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- pretraživač proizvoda
- pretraživač prema državama
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- kao i iscrpne informacije vezane za spoljnu trgovinu
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Österreich
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