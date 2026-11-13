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cargo-partner GmbH

O firmě
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Společnost cargo-partner je poskytovatelem komplexních řešení týkajících se informačních služeb v oblasti logistiky pro leteckou, námořní a pozemní dopravu a logistických služeb, přičemž zejména vyniká díky kompetencím v oblasti informačních technologií a optimalizace dodavatelského řetězce.

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Jak se můžete s firmou spojit

2 Pobočky v této zemi

Hlavní sídlo

cargo-partner GmbH
Airportstraße 9
2401 Fischamend
Rakousko
+43598880
+435988811378
info@cargo-partner.com
https://www.cargo-partner.com
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