cargo-partner GmbH
O firmě
Společnost cargo-partner je poskytovatelem komplexních řešení týkajících se informačních služeb v oblasti logistiky pro leteckou, námořní a pozemní dopravu a logistických služeb, přičemž zejména vyniká díky kompetencím v oblasti informačních technologií a optimalizace dodavatelského řetězce.
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Jak se můžete s firmou spojit
2 Pobočky v této zemi
cargo-partner CR s.r.o.
P.O.Box 20, Aviatická 12/ 1048
160 08 Praha 6-Ruzyne
Česká republika
160 08 Praha 6-Ruzyne
Česká republika
cargo-partner ČR s.r.o.
Postfach P.O.Box
Praha 6
Česká republika
Praha 6
Česká republika
Hlavní sídlo
cargo-partner GmbH
Airportstraße 9
2401 Fischamend
Rakousko
2401 Fischamend
Rakousko