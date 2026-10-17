CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
O firmě
Společnost CONTAINEX – firma v rámci skupiny WALTER GROUP – je předním dodavatelem kontejnerů a mobilních prostorových systémů.
Společnost CONTAINEX – firma v rámci skupiny WALTER GROUP – je předním dodavatelem kontejnerů a mobilních prostorových systémů.
Společnost CONTAINEX dodává „okamžitý prostor“ – to znamená, že dodává řešení týkající se prostoru za pomoci kontejnerů – pro zákazníky v celé Evropě. Firma CONTAINEX poskytuje rychle a ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Rakousko
2355 Wiener Neudorf
Rakousko
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Rakousko
6330 Kufstein
Rakousko