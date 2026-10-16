Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
O firmě
Minulost a současnost, umění a požitek – zažijte onu zvláštní atmosféru špičkového hotelu v centru Vídně. Hotel Ambassador s dlouholetou tradicí se nachází v historickém centru města, mezi náměstím svatého Štěpána a Státní operou, a je ideálním výchozím bodem pro návštěvníky Vídně.
Minulost a současnost, umění a požitek – zažijte onu zvláštní atmosféru špičkového hotelu v centru Vídně. Hotel Ambassador s dlouholetou tradicí se nachází v historickém centru města, mezi náměstím svatého Štěpána a Státní operou, a je ideálním výchozím bodem pro návštěvníky Vídně.
Pokoje jsou prostorné, individuálně ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Rakousko
1010 Wien
Rakousko