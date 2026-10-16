čeština
Seitennavigation
Inhalt

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

O firmě
logo

Minulost a současnost, umění a požitek – zažijte onu zvláštní atmosféru špičkového hotelu v centru Vídně. Hotel Ambassador s dlouholetou tradicí se nachází v historickém centru města, mezi náměstím svatého Štěpána a Státní operou, a je ideálním výchozím bodem pro návštěvníky Vídně.

Pokoje jsou prostorné, individuálně ...

Odvětví

Jak se můžete s firmou spojit

Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Rakousko
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
vCard