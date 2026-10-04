SANLAS Holding GmbH
O firmě
Společnost Sanlas Holding GmbH je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů lékařské zdravotní péče v Rakousku, přičemž provozuje 12 zdravotnických zařízení a dva hotely.
Společnost Sanlas Holding GmbH je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů lékařské zdravotní péče v Rakousku, přičemž provozuje 12 zdravotnických zařízení a dva hotely.
Firma Sanlas Holding GmbH poskytuje zahraničním pacientům kompletní podporu před pobytem, během pobytu a po jeho skončení (žádosti o vízum, ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko