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SANLAS Holding GmbH

O firmě
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Společnost Sanlas Holding GmbH je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů lékařské zdravotní péče v Rakousku, přičemž provozuje 12 zdravotnických zařízení a dva hotely.

Firma Sanlas Holding GmbH poskytuje zahraničním pacientům kompletní podporu před pobytem, během pobytu a po jeho skončení (žádosti o vízum, ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Rakousko
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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