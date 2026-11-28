Normy jsou – jednoduše vyjádřeno – „technická pravidla“, která stanoví obecně uznávané standardy pro výrobky a služby.
Upravují například
- požadavky na výrobky
- aby zaručovaly použitelnost, kompatibilitu, bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí
- metody a postupy
- např. odborného provádění prací nebo zadávání zakázek
- zkušební metody a metody měření
- aby bylo možné prokázat dodržování limitů nebo požadavků
- pojmy
- aby bylo možné pomocí jednotné terminologie usnadnit dorozumění mezi obchodními partnery, se zákazníky, zkušebnami a úřady
- tak usnadňují porovnatelnost výrobků a služeb
- zajišťují racionální postupy plánování a výrobní procesy
- ulehčují rutinní práce
- odstraňují obchodní překážky – na racionální, evropské a mezinárodní úrovni
- a usnadňují tak přístup na trh.
Evropské Normy
Velkou část dnes v Rakousku platných norem – více než 20.000 – jsou evropského původu. Evropské normy (v Rakousku "ÖNORMEN EN") jsou ve všech státech EU a EFTA totožné a odstraňují tak obchodní překážky a omezení v rámci Evropského hospodářského prostoru EHP. Sestavují je společně a ve shodě delegáti z národních výborů .
Organizace na evropské úrovni jsou:
- Evropský výbor pro normalizaci (CEN)
- Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
- Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI)
Seznam směrnic včetně příslušných norem najdete na stránkách "New Approach" (en).
Mezinárodní normy
Vedle evropských norem jsou normy, jež jsou uznávány celosvětově: takzvané mezinárodní normy (ISO). Převzaté mezinárodní normy jsou v Rakousku označovány jako "ÖNORM ISO". Mnohé mezinárodní normy jsou současně evropskými normami a tím i národními (v Rakousku: "ÖNORM EN ISO").
Organizace na mezinárodní úrovni jsou:
- Mezinárodni organizace pro normalizaci (ISO)
- Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)
- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
Národní normy
Podíl evropských (a mezinárodních) norem na rakouském souboru norem činí téměř 80 %. Existuje ale také celá řada čistě národních norem. Národní ÖNORMY byly vyvinuty a jsou vyvíjeny především v těch oblastech, v nichž dosud nebyla potřeba mezinárodních norem.
Dovoz do zemí EU
Volný pohyb zboží patří k základním svobodám vnitřního trhu Evropské unie. To znamená: zboží, které již může být uvedeno na trh v Rakousku – protože splňuje základní požadavky odpovídajících směrnic EU a příslušných norem –, je povoleno také v ostatních státech EU.
Pokud by pro toto zboží neexistovaly evropské normy nebo v cílové zemi bylo nutné dodržování národních norem, obraťte se prosím na oddělení Sales & Service Rakouského normalizačního ústavu.
Dovoz do zemí mimo EU
Národní (rakouské) a evropské normy stanoví pro rakouské zboží vysokou bezpečnostní úroveň a úroveň kvality. Přesto může nastat případ, že bude nutné přizpůsobit výrobky právním a také normativním podmínkám cílové země, aby mohly být uvedeny na trh.
Potřebujete-li informace o normách a právních předpisech platných v zemi dovozu, obraťte se prosím na oddělení Sales & Service Rakouského normalizačního ústavu:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Prostřednictvím ON Sales & Service obdržíte – za úplatu – veškeré požadované normy. Na žádost provedou pracovníci také rešerše o normách platných v cílové zemi a obstarají originály dokumentů.
Kde získáte normy
Normy si můžete vyhledat 24 hodin zdarma online v internetovém obchodě Rakouského normalizačního ústavu: www.on-norm.at/shopZadejte do vyhledávacího pole požadovaný výraz, číslo dokumentu, jeho název nebo jeho část.
Přibližně 200.000 dokumentů je k dispozici a je možné je získat v plném znění za úplatu. Mezi nimi
- veškeré ÖNORMY a pravidla ON (ONR)
- všechny evropské normy v němčině a angličtině (EN)
- všechny mezinárodní normy (ISO, IEC) a dále
- řada zahraničních norem (např. DIN – rovněž v němčině a angličtině)
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Rakouský normalizační ústav nabízí možnost osvědčení shody výrobků s normou, např. systém „ÖNORM ... osvědčeno“. Dalšími znaky shody ON jsou: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Podrobnosti najdete na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.
ON je jmenován kompetentním úřadem, který je oprávněn vystavovat EU osvědčení o shodě a osvědčení o kontrole výrobku přímo v závodě výrobce jako předpoklad pro označení stavebních výrobků znakem CE. V případě zájmu se prosím obraťte na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html