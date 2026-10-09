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Acredia Versicherung AG

O firmě
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55procentní podíl na trhu a celkové závazky ve výši 29,9 miliard eur: ACREDIA je přední rakouskou společností nabízející úvěrové pojištění, přičemž chrání pohledávky jak v Rakousku, tak i v dalších zemích. Pro své pojištěnce monitoruje možná rizika a zasáhne tehdy, pokud určitý zákazníci nemohou dodržet své ...

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Jak se můžete s firmou spojit

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