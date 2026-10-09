Acredia Versicherung AG
O firmě
55procentní podíl na trhu a celkové závazky ve výši 29,9 miliard eur: ACREDIA je přední rakouskou společností nabízející úvěrové pojištění, přičemž chrání pohledávky jak v Rakousku, tak i v dalších zemích. Pro své pojištěnce monitoruje možná rizika a zasáhne tehdy, pokud určitý zákazníci nemohou dodržet své ...
Jak se můžete s firmou spojitZpět Dále
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Rakousko
1030 Wien
Rakousko
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Rakousko
4020 Linz
Rakousko
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Rakousko
6020 Innsbruck
Rakousko