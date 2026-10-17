Admonter Holzindustrie AG
O firmě
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je mezinárodní firma s cca. 280 zaměstnanci a ročním obratem 69 mil. EUR (2021). Jde o výrobce vysoce kvalitních výrobků z přírodního dřeva, které vznikají v závodě v Admontu.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je mezinárodní firma s cca. 280 zaměstnanci a ročním obratem 69 mil. EUR (2021). Jde o výrobce vysoce kvalitních výrobků z přírodního dřeva, které vznikají v závodě v Admontu.
Jednoduše nadčasové - produkty od ADMONTER jsou přírodní volbou.
Výhodou přírodního dřeva je jeho dlouhá ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Rakousko
8911 Admont
Rakousko