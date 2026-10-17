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Admonter Holzindustrie AG

O firmě
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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je mezinárodní firma s cca. 280 zaměstnanci a ročním obratem 69 mil. EUR (2021). Jde o výrobce vysoce kvalitních výrobků z přírodního dřeva, které vznikají v závodě v Admontu.

Jednoduše nadčasové - produkty od ADMONTER jsou přírodní volbou.
Výhodou přírodního dřeva je jeho dlouhá ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Rakousko
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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