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ATM Recyclingsystems GmbH

O firmě
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ATM je zkratka pro Arnold Technologie für Metallrecycling. Jedná se o společnost s více než 80letými zkušenostmi a zároveň vedoucí společnost v rámci skupiny ASCO Group International. Společnost zajišťuje vývoj, plánování, výrobu a celosvětový servis systémů recyklace kovů pro znovuvyužití druhotných surovin.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Rakousko
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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