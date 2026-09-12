ATM Recyclingsystems GmbH
O firmě
ATM je zkratka pro Arnold Technologie für Metallrecycling. Jedná se o společnost s více než 80letými zkušenostmi a zároveň vedoucí společnost v rámci skupiny ASCO Group International. Společnost zajišťuje vývoj, plánování, výrobu a celosvětový servis systémů recyklace kovů pro znovuvyužití druhotných surovin.
ATM je zkratka pro Arnold Technologie für Metallrecycling. Jedná se o společnost s více než 80letými zkušenostmi a zároveň vedoucí společnost v rámci skupiny ASCO Group International. Společnost zajišťuje vývoj, plánování, výrobu a celosvětový servis systémů recyklace kovů pro znovuvyužití druhotných surovin.
Firma ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Rakousko
8753 Fohnsdorf
Rakousko