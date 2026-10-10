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Binder + Co AG

O firmě
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Binder+Co je mezinárodně úspěšný specialista na stroje a zařízení na drcení, prosévání, mokré a tepelné zpracování, třídění, balení a paletování sypkých materiálů všeho druhu.

Štýrský podnik z Gleisdorfu je přední firmou v oblasti recyklace skla a prosévací techniky pro těžko prosévatelné produkty. Naše stroje se ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Rakousko
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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