Binder + Co AG
O firmě
Binder+Co je mezinárodně úspěšný specialista na stroje a zařízení na drcení, prosévání, mokré a tepelné zpracování, třídění, balení a paletování sypkých materiálů všeho druhu.
Binder+Co je mezinárodně úspěšný specialista na stroje a zařízení na drcení, prosévání, mokré a tepelné zpracování, třídění, balení a paletování sypkých materiálů všeho druhu.
Štýrský podnik z Gleisdorfu je přední firmou v oblasti recyklace skla a prosévací techniky pro těžko prosévatelné produkty. Naše stroje se ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Rakousko
8200 Gleisdorf
Rakousko