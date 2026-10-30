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Binderholz GmbH

O firmě
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Dřevozpracující podnik binderholz je kompletním dodavatelem výrobků z masivního dřeva a inovativních stavebních řešení. Paleta výrobků z masivního dřeva sahá od řeziva, palubek, jedno- a vícevrstvých překližek a lepených dřevěných konstrukcí až po binderholz CLT panely BBS. binderholz vyrábí s ohledem na trvalou ...

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Jak se můžete s firmou spojit

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