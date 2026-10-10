E. Hawle Armaturenwerke GmbH
O firmě
Hawle, rodinný podnik založený v roce 1948, je vůdčí firmou na trhu těžkých armatur. Hawle Österreich Gruppe vyrábí kvalitní armatury pro vodní a odpadní systémy s dlouhou životností, které splňují evropské normy, resp. ještě přísnější standardy.
Hawle, rodinný podnik založený v roce 1948, je vůdčí firmou na trhu těžkých armatur. Hawle Österreich Gruppe vyrábí kvalitní armatury pro vodní a odpadní systémy s dlouhou životností, které splňují evropské normy, resp. ještě přísnější standardy.
Jedinečná 10letá záruka kvality v oblasti pitné vody potvrzuje vůdčí ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Pobočky v této zemi
HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika
Hlavní sídlo
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Rakousko
4840 Vöcklabruck
Rakousko