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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

O firmě
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Hawle, rodinný podnik založený v roce 1948, je vůdčí firmou na trhu těžkých armatur. Hawle Österreich Gruppe vyrábí kvalitní armatury pro vodní a odpadní systémy s dlouhou životností, které splňují evropské normy, resp. ještě přísnější standardy.

Jedinečná 10letá záruka kvality v oblasti pitné vody potvrzuje vůdčí ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Pobočky v této zemi

HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika
+420241003111
+420495406546
mail@hawle.cz
http://www.hawle.cz
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Hlavní sídlo

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Rakousko
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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