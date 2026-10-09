ecoplus.Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – PRO VÁS CELOSVĚTOVĚ

ADVANTAGE AUSTRIA poskytuje se svými přibližně 100 kancelářemi v 70 zemích rakouským firmám a jejich zahraničním obchodním partnerům obsáhlou nabídku služeb. Přibližně 800 zaměstnanců Vás podpoří při hledání vhodných dodavatelů a obchodních partnerů z Rakouska. Ročně organizujeme kolem 800 akcí, při kterých můžete navázat obchodní kontakty. Ostatní služby ADVANTAGE AUSTRIA sahají od zprostředkování kontaktu s rakouskými firmami hledajícími dovozce, distributory a obchodní zástupce, až po detailní informace týkající se hospodářské lokality a vstupu na rakouský trh.



ADVANTAGE AUSTRIA vytváří nové mezinárodní obchodní příležitosti pro rakouské firmy, zejména prostřednictvím propagace jejich výrobků a služeb, podporou budování vazeb těchto firem se zahraničními společnostmi a organizacemi a také podporou výměny nejlepších myšlenek a inovací z Rakouska a ostatních zemí světa.



O TOMTO WEBU

www.advantageaustria.org je oficiálním portálem rakouského hospodářství v zahraničí. Prezentují se zde rakouské firmy, jejichž cílem je navázání a prohloubení mezinárodních obchodních vztahů. Kontaktujte naše místní zastoupení, nebo pomocí našeho portálu získejte informace o nabídkách firem z různých odvětví.