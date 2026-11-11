Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
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Pobočky v této zemi
Felbermayr Transport- und Hebetechnik, spol. s r.o.
Jiřího ze Vtelna 1731/11
193 00 Praha-Horní Počernice
Česká republika
193 00 Praha-Horní Počernice
Česká republika
Hlavní sídlo
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Neubaugasse 5
2326 Lanzendorf
Rakousko
2326 Lanzendorf
Rakousko
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Voralpenstraße 4
4600 Wels
Rakousko
4600 Wels
Rakousko
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 1
9020 Klagenfurt
Rakousko
9020 Klagenfurt
Rakousko