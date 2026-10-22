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Head Sport GmbH

O firmě
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HEAD je předním světovým dodavatelem prvotřídního sportovního vybavení a oblečení se špičkovými výkonnostními parametry pro sportovce všech výkonnostních úrovní. Společnost má pět obchodních sekcí.

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Hlavní sídlo

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Rakousko
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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O společnosti

Profil firmy

Od roku 1950 je značka HEAD synonymem pro výrobky s inovativním designem, pro technickou dokonalost a vášeň pro sport. Společnost HEAD se zabývá distribucí portfolia značek, a to na mezinárodní úrovni:
• HEAD (produkty pro zimní sporty, rakety a plavecké potřeby)
• PENN (tenisové a raketbalové míče)
• TYROLIA (lyžařské vázání)
• MARES/SSI/rEvo (potápěčské vybavení a výcvik)
• LiveAboard (potápěčské zájezdy)
• ZOGGS (plavecké vybavení)
• INDIGO (lyžařské a snowboardové vybavení)
• AQUALUNG (potápěčské a šnorchlovací produkty)

Vyobrazení produktu
© Head Sport GmbH
Symbolické vyobrazení
© Head Sport GmbH
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

HEAD SKI / BOTY / VÁZÁNÍ – VÝROBKY SE ŠPIČKOVÝMI VÝKONNOSTNÍMI PARAMETRY URČENÉ PRO PŮJČOVNY I PRO PRODEJ

Profesionální distribuční síť společnosti HEAD zajišťuje spolehlivé a plynulé dodávky produktů HEAD a nabízí prodejcům i půjčovnám maximální úroveň služeb a podpory.

Společnost HEAD je synonymem promyšlených řešení v oblasti půjčování lyží a vysoce kvalitních produktů pro prodej. Mnoho největších půjčoven lyží na světě sází na značku HEAD – a mohou se tak spolehnout na zkušenosti a odborné znalosti, které společnost HEAD získala během dlouholeté spolupráce s mezinárodními partnery v oblasti půjčování lyží.

Symbolické vyobrazení
© Head Sport GmbH