Head Sport GmbH
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Hlavní sídlo
6921 Kennelbach
Rakousko
Profil firmy
Od roku 1950 je značka HEAD synonymem pro výrobky s inovativním designem, pro technickou dokonalost a vášeň pro sport. Společnost HEAD se zabývá distribucí portfolia značek, a to na mezinárodní úrovni:
• HEAD (produkty pro zimní sporty, rakety a plavecké potřeby)
• PENN (tenisové a raketbalové míče)
• TYROLIA (lyžařské vázání)
• MARES/SSI/rEvo (potápěčské vybavení a výcvik)
• LiveAboard (potápěčské zájezdy)
• ZOGGS (plavecké vybavení)
• INDIGO (lyžařské a snowboardové vybavení)
• AQUALUNG (potápěčské a šnorchlovací produkty)
Obchodní příležitosti
HEAD SKI / BOTY / VÁZÁNÍ – VÝROBKY SE ŠPIČKOVÝMI VÝKONNOSTNÍMI PARAMETRY URČENÉ PRO PŮJČOVNY I PRO PRODEJ
Profesionální distribuční síť společnosti HEAD zajišťuje spolehlivé a plynulé dodávky produktů HEAD a nabízí prodejcům i půjčovnám maximální úroveň služeb a podpory.
Společnost HEAD je synonymem promyšlených řešení v oblasti půjčování lyží a vysoce kvalitních produktů pro prodej. Mnoho největších půjčoven lyží na světě sází na značku HEAD – a mohou se tak spolehnout na zkušenosti a odborné znalosti, které společnost HEAD získala během dlouholeté spolupráce s mezinárodními partnery v oblasti půjčování lyží.