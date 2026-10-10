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ILF Consulting Engineers

O firmě
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Skupina ILF je mezinárodně činnou, zcela nezávislou inženýrskou a poradní firmou, která podporuje své zákazníky při úspěšné realizaci technicky náročných, komplexních průmyslových a infrastrukturních projektů.

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Jak se můžete s firmou spojit

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ILF Consulting Engineers, s. r.o.
Jirsíkova 5
186 00 Praha 8
Česká republika
+420225091420
+420225091433
http://www.ilfpraha.cz
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