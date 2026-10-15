J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
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Jak se můžete s firmou spojit
Pobočky v této zemi
JAF HOLZ spol. s r.o.
Pustiměřská 717/9
682 01 Vyškov
Česká republika
682 01 Vyškov
Česká republika
Hlavní sídlo
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Rakousko
2000 Stockerau
Rakousko
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Aupoint 13 Aupoint 13
5101 Salzburg-Bergheim
Rakousko
5101 Salzburg-Bergheim
Rakousko
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Muldenweg 12
9500 Villach
Rakousko
9500 Villach
Rakousko
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Rakousko
2000 Stockerau
Rakousko