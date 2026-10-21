JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
O firmě
Společnost JOANNEUM RESEARCH vyvíjí řešení a technologie pro hospodářství a průmysl v celé řadě odvětví, přičemž se zabývá špičkovým výzkumem na mezinárodní úrovni.
Odvětví
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Rakousko
8160 Weiz
Rakousko
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Rakousko
8010 Graz
Rakousko
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Rakousko
9020 Klagenfurt
Rakousko