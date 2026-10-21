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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

O firmě
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Společnost JOANNEUM RESEARCH vyvíjí řešení a technologie pro hospodářství a průmysl v celé řadě odvětví, přičemž se zabývá špičkovým výzkumem na mezinárodní úrovni.

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