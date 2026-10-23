Linmag GmbH
O firmě
Společnost LINMAG GmbH je firemní partner v oblasti železničních služeb, s mezinárodní působností, a spoléhá na kvalitní železniční technologii frézování kolejnic s kombinovaným obvodovým broušením a přesvědčí své zákazníky díky bezchybně reprofilovaným kolejnicím.
Společnost LINMAG GmbH je firemní partner v oblasti železničních služeb, s mezinárodní působností, a spoléhá na kvalitní železniční technologii frézování kolejnic s kombinovaným obvodovým broušením a přesvědčí své zákazníky díky bezchybně reprofilovaným kolejnicím.
Tato technologie frézování sesterské společnosti ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Linmag GmbH
Dr. Linsinger-Straße 24
4662 Steyrermühl
Rakousko
4662 Steyrermühl
Rakousko