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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

O firmě
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Firma MFL v rakouském Liezenu je jednou z největších strojírenských společností v Rakousku.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Rakousko
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
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