Microtronics Engineering GmbH
O firmě
Microtronics umožní, abyste byli úspěšní v oblasti internetu věcí (IoT). Systém založený na principu konec-konec je modulárně sestavená krabice s nástroji, která se skládá z hardwaru, softwaru a služeb. Security / Device / Connectivity Management a nástroje od vývoje až po výrobu tvoří solidní základ, na kterém lze ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Rakousko
3244 Ruprechtshofen
Rakousko