Münzer Bioindustrie GmbH
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Hlavní sídlo
8261 Sinabelkirchen
Rakousko
1220 Wien
Rakousko
Profil firmy
Společnost Münzer Bioindustrie GmbH je diverzifikovaný, majiteli řízený koncern se sídlem v Rakousku. Její služby zahrnují likvidaci kapalných odpadů, sběr a recyklaci použitých kuchyňských olejů pro výrobu bionafty, čištění průmyslových zařízení a také recyklaci kabelového a elektrického odpadu. Tento rodinný podnik, založený v roce 1991, je jednou z největších firem v evropském měřítku, která se zabývá sběrem použitých kuchyňských olejů a obchodem s těmito oleji. Ve vídeňském petrochemickém přístavu Lobau provozuje společnost Münzer největší závod na výrobu bionafty v Rakousku. Hlavním cílem společnosti je dekarbonizace odvětví dopravy a přepravy. Firma má více než 800 zaměstnanců na třech kontinentech a v obchodním roce 2024/25 vykázala obrat více než 360 milionů eur.
Obchodní příležitosti
Od odpadu k energii
Společnost Münzer neustále hledá nové partnery a možnosti spolupráce v oblasti sběru použitého kuchyňského oleje. Firma působí v oblasti oběhového hospodářství, přičemž zpracovává použitý kuchyňský olej na bionaftu v procesu zohledňujícím udržitelnost, a přispívá tak k dekarbonizaci odvětví dopravy.
Firma Münzer má kromě toho průběžně zájem o novou spolupráci v oblasti pokročilých surovin. Společnost Münzer vítá možnost navázat kontakty s firmami, které se zabývají sběrem a dodávkou vhodných odpadů a surovin.