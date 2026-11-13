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Hexagon | NEXTSENSE

O firmě
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Společnost NEXTSENSE je vedoucí globální technologickou firmou ve svém oboru, přičemž vyvinula patentovaný princip CALIPRI. Díky bezkontaktnímu měření profilu a kontrole povrchu s automatickou korekcí při naklonění či natočení je zcela vyloučeno nežádoucí ovlivnění výsledku měření ze strany uživatele.

Tyto mobilní i ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Rakousko
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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