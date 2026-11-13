Hexagon | NEXTSENSE
O firmě
Společnost NEXTSENSE je vedoucí globální technologickou firmou ve svém oboru, přičemž vyvinula patentovaný princip CALIPRI. Díky bezkontaktnímu měření profilu a kontrole povrchu s automatickou korekcí při naklonění či natočení je zcela vyloučeno nežádoucí ovlivnění výsledku měření ze strany uživatele.
Společnost NEXTSENSE je vedoucí globální technologickou firmou ve svém oboru, přičemž vyvinula patentovaný princip CALIPRI. Díky bezkontaktnímu měření profilu a kontrole povrchu s automatickou korekcí při naklonění či natočení je zcela vyloučeno nežádoucí ovlivnění výsledku měření ze strany uživatele.
Tyto mobilní i ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Rakousko
8053 Graz
Rakousko