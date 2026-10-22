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Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

O firmě
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Rakouská rodinná firma Plasser & Theurer se podílí na definici standardů v oblasti realizace kolejí již více než 70 let. Společnost už dodala přibližně 17 800 strojů do 110 zemí.

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O společnosti

Profil firmy

Rakouská rodinná firma Plasser & Theurer se podílí na definici standardů v oblasti realizace kolejí již více než 70 let. Společnost už dodala přibližně 17 800 strojů do 110 zemí. Program výroby strojů pokrývá téměř všechny pracovní postupy potřebné pro údržbu a novou výstavbu či rekonstrukci železničních kolejnic. Společně s 22 partnerskými společnostmi se úsek zajišťující servisní úkony na globální úrovni stará o výrobky po desetiletí jejich životnosti. Nové nabídky se vyznačují jednoduchým ovládáním díky umělé inteligenci, řešeními typu end-to-end či pohony šetrnými ke klimatu.

Produktové vyobrazení
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Produktové vyobrazení
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Vývoz strojů pro železniční stavitelství

Společnost Plasser & Theurer nabízí stroje a strojní zařízení pro následující stavební a údržbové práce na železničních tratích:

• podbíjení,
• distribuce a vyrovnávání podsypu,
• stabilizace a hutnění,
• čištění podsypu,
• sanace podkladů,
• logistika materiálů,
• obnova stávajících kolejí a realizace nových kolejí,
• obnova stávajících výhybek a realizace nových výhybek,
• mobilní údržba kolejí,
• měřicí práce,
• výstavba trakčního vedení,
• údržba kolejí pomocí motorových vozů pro úpravu železničního svršku,
• speciální úkoly.

Produktové vyobrazení
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.