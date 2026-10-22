Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
1010 Wien
Rakousko
4021 Linz
Rakousko
Profil firmy
Rakouská rodinná firma Plasser & Theurer se podílí na definici standardů v oblasti realizace kolejí již více než 70 let. Společnost už dodala přibližně 17 800 strojů do 110 zemí. Program výroby strojů pokrývá téměř všechny pracovní postupy potřebné pro údržbu a novou výstavbu či rekonstrukci železničních kolejnic. Společně s 22 partnerskými společnostmi se úsek zajišťující servisní úkony na globální úrovni stará o výrobky po desetiletí jejich životnosti. Nové nabídky se vyznačují jednoduchým ovládáním díky umělé inteligenci, řešeními typu end-to-end či pohony šetrnými ke klimatu.
Obchodní příležitosti
Vývoz strojů pro železniční stavitelství
Společnost Plasser & Theurer nabízí stroje a strojní zařízení pro následující stavební a údržbové práce na železničních tratích:
• podbíjení,
• distribuce a vyrovnávání podsypu,
• stabilizace a hutnění,
• čištění podsypu,
• sanace podkladů,
• logistika materiálů,
• obnova stávajících kolejí a realizace nových kolejí,
• obnova stávajících výhybek a realizace nových výhybek,
• mobilní údržba kolejí,
• měřicí práce,
• výstavba trakčního vedení,
• údržba kolejí pomocí motorových vozů pro úpravu železničního svršku,
• speciální úkoly.