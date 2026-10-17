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Predl Austria Ges.m.b.H.

O firmě
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Společnost Predl Austria Ges.m.b.H. byla založena v Německu v roce 1992. Pod dynamickým vedením zakladatele Manfreda Predla se tato obchodní společnost vyvinula do současné podoby společnosti s přibližně 120 zaměstnanci, s celoevropskou působností.

Společnost Predl vyrábí dna šachet a díky využití progresivních ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Predl Austria Ges.m.b.H.
Murbergstraße 80
8072 Fernitz
Rakousko
+433135526570
+4331355265728
office@predl-austria.eu
http://www.predl.eu
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