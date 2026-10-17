Predl Austria Ges.m.b.H.
O firmě
Společnost Predl Austria Ges.m.b.H. byla založena v Německu v roce 1992. Pod dynamickým vedením zakladatele Manfreda Predla se tato obchodní společnost vyvinula do současné podoby společnosti s přibližně 120 zaměstnanci, s celoevropskou působností.
Společnost Predl Austria Ges.m.b.H. byla založena v Německu v roce 1992. Pod dynamickým vedením zakladatele Manfreda Predla se tato obchodní společnost vyvinula do současné podoby společnosti s přibližně 120 zaměstnanci, s celoevropskou působností.
Společnost Predl vyrábí dna šachet a díky využití progresivních ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Predl Austria Ges.m.b.H.
Murbergstraße 80
8072 Fernitz
Rakousko
8072 Fernitz
Rakousko