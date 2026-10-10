Raiffeisen Bank International AG
O firmě
Společnost Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakousko a střední a východní Evropu (CEE) za svůj domácí trh.
Společnost Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakousko a střední a východní Evropu (CEE) za svůj domácí trh.
V Rakousku představuje RBI přední korporátní a investiční banku, která je součástí největší bankovní skupiny v zemi.
Ve střední a východní Evropě je zastoupena svými dceřinými společnostmi a ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Rakousko
1030 Wien
Rakousko