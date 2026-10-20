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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

O firmě
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Advokátní kancelář Dr. F. Schwank zastupuje především známé nadnárodní koncerny a instituce s pobočkami v Rakousku, střední a východní Evropě, jakož i ve třetích zemích.

Svým klientům nabízí Dr. F. Schwank poradenské služby, a to především v oblasti mezinárodního práva, jakož i v záležitostech finančních a ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Rakousko
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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