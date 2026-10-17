"Snowsports GmbH"
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Hlavní sídlo
1210 Wien
Rakousko
Profil firmy
Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativní rakouská společnost, která se specializuje na profesní přípravu a další vzdělávání lyžařských a snowboardových instruktorů, vývoj mezinárodních projektů v oblasti zimních sportů a také na profesionální poradenství v oblasti zimního sportovního turismu.
Hlavní zaměření:
• vzdělávání rakouských lyžařských a snowboardových instruktorů v německém a anglickém jazyce,
• poradenství a vývoj projektů na podporu zimních sportů,
• alternativní koncepty rozvoje zimních sportů v městských oblastech,
• profesní příprava v Rakousku nebo v zahraničí dle potřeb projektového partnera.
Jsme kompetentní partner s 50 lety zkušeností s podnikáním v oblasti zimních sportů a klademe důraz na kvalitu a nadšení při spolupráci s projektovými partnery.
Obchodní příležitosti
Projekty cestovního ruchu v oblasti zimních sportů
Z rozsáhlých mezinárodních zkušeností týmu vedoucích pracovníků i zaměstnanců Snowsports Academy při zakládání a dalším rozvoji různých odvětví zimních sportů profitují jak zákazníci, tak i naši obchodní partneři.
B2B:
• kurzy pro výcvik lyžařských instruktorů v Rakousku nebo v zahraničí dle požadavků projektového partnera,
• kurzy pro výcvik snowboardových instruktorů v Rakousku nebo v zahraničí dle požadavků projektového partnera,
• koncepce řízení podniku a marketingové koncepce,
• rozvoj cestovního ruchu v zimních sportech.
B2C:
Účastníci výcvikových kurzů a školení pro lyžařské a snowboardové instruktory.