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"Snowsports GmbH"

O firmě
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Společnost Snowsports GmbH – Snowsports Academy se specializuje na profesní přípravu a další vzdělávání lyžařských a snowboardových instruktorů, vývoj projektů v oblasti zimních sportů a na poradenství v oblasti zimního sportovního turismu.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Rakousko
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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O společnosti

Profil firmy

Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativní rakouská společnost, která se specializuje na profesní přípravu a další vzdělávání lyžařských a snowboardových instruktorů, vývoj mezinárodních projektů v oblasti zimních sportů a také na profesionální poradenství v oblasti zimního sportovního turismu.
Hlavní zaměření:
• vzdělávání rakouských lyžařských a snowboardových instruktorů v německém a anglickém jazyce,
• poradenství a vývoj projektů na podporu zimních sportů,
• alternativní koncepty rozvoje zimních sportů v městských oblastech,
• profesní příprava v Rakousku nebo v zahraničí dle potřeb projektového partnera.

Jsme kompetentní partner s 50 lety zkušeností s podnikáním v oblasti zimních sportů a klademe důraz na kvalitu a nadšení při spolupráci s projektovými partnery.

Osoby
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Symbolické vyobrazení
© Snowsports Academy
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Projekty cestovního ruchu v oblasti zimních sportů

Z rozsáhlých mezinárodních zkušeností týmu vedoucích pracovníků i zaměstnanců Snowsports Academy při zakládání a dalším rozvoji různých odvětví zimních sportů profitují jak zákazníci, tak i naši obchodní partneři.
B2B:
• kurzy pro výcvik lyžařských instruktorů v Rakousku nebo v zahraničí dle požadavků projektového partnera,
• kurzy pro výcvik snowboardových instruktorů v Rakousku nebo v zahraničí dle požadavků projektového partnera,
• koncepce řízení podniku a marketingové koncepce,
• rozvoj cestovního ruchu v zimních sportech.

B2C:
Účastníci výcvikových kurzů a školení pro lyžařské a snowboardové instruktory.

Osoby
© Snowsports Academy