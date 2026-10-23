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STRABAG AG

O firmě
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Oddělení vodní techniky firmy STRABAG se soustředí na výstavbu čističek a úpraven vody, jednoduchých zařízení na zpracování pevných odpadů, včetně s tím související výstavby a likvidace deponií v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a také ve vybraných mimoevropských zemích.

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