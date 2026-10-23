STRABAG AG
O firmě
Oddělení vodní techniky firmy STRABAG se soustředí na výstavbu čističek a úpraven vody, jednoduchých zařízení na zpracování pevných odpadů, včetně s tím související výstavby a likvidace deponií v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a také ve vybraných mimoevropských zemích.
Odvětví
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Hlavní sídlo
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Rakousko
1220 Wien
Rakousko
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Rakousko
9800 Spittal an der Drau
Rakousko
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Rakousko
3382 Loosdorf
Rakousko
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Rakousko
4614 Marchtrenk
Rakousko