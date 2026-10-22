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Tiroler Rohre GmbH

O firmě
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Společnost Tiroler Rohre GmbH (TRM) vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh vysoce kvalitní trubkové a pilotové systémy z tvárné litiny pro přepravu vody a speciální inženýrské stavby.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Rakousko
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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O společnosti

Profil firmy

Společnost Tiroler Rohre GmbH (TRM) vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh vysoce kvalitní trubkové a pilotové systémy z tvárné litiny pro přepravu vody a speciální inženýrské stavby.

Produkty společnosti jsou robustní, odolné a vyznačují se výraznými výkonovými charakteristikami. Zároveň jsou výhodné zejména se zřetelem k ekologickým a ekonomickým hlediskům. Díky vlastnostem tvárné litiny a odborným znalostem firmy v oblastech využití těchto výrobků je společnost Tiroler Rohre GmbH schopna zvládnout i ty nejnáročnější výzvy.

Oblasti použití duktilních potrubních systémů jsou rozmanité:
• zásobování pitnou vodou,
• odvod odpadních vod,
• potrubí pro turbíny,
• zasněžovací zařízení,
• potrubí pro hašení požárů,
• bezvýkopové pokládky.

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Vysoce kvalitní vodovodní a potrubní systémy z tvárné litiny

Společnost Tiroler Rohre GmbH, tradiční podnik ze „srdce“ alpského regionu, hodlá navázat nové obchodní kontakty a plánuje rozšíření své činnosti v následujících oblastech:

• zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod,
• bezvýkopové pokládky,
• umělé zasněžování,
• malé vodní elektrárny,
• hasicí systémy,
• těžba.

Cíle:
- Získat nové zákazníky ve všech jmenovaných oblastech.

Více informací získáte zde:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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