Tiroler Rohre GmbH
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Hlavní sídlo
6060 Hall in Tirol
Rakousko
Profil firmy
Společnost Tiroler Rohre GmbH (TRM) vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh vysoce kvalitní trubkové a pilotové systémy z tvárné litiny pro přepravu vody a speciální inženýrské stavby.
Produkty společnosti jsou robustní, odolné a vyznačují se výraznými výkonovými charakteristikami. Zároveň jsou výhodné zejména se zřetelem k ekologickým a ekonomickým hlediskům. Díky vlastnostem tvárné litiny a odborným znalostem firmy v oblastech využití těchto výrobků je společnost Tiroler Rohre GmbH schopna zvládnout i ty nejnáročnější výzvy.
Oblasti použití duktilních potrubních systémů jsou rozmanité:
• zásobování pitnou vodou,
• odvod odpadních vod,
• potrubí pro turbíny,
• zasněžovací zařízení,
• potrubí pro hašení požárů,
• bezvýkopové pokládky.
Obchodní příležitosti
Vysoce kvalitní vodovodní a potrubní systémy z tvárné litiny
Společnost Tiroler Rohre GmbH, tradiční podnik ze „srdce“ alpského regionu, hodlá navázat nové obchodní kontakty a plánuje rozšíření své činnosti v následujících oblastech:
• zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod,
• bezvýkopové pokládky,
• umělé zasněžování,
• malé vodní elektrárny,
• hasicí systémy,
• těžba.
Cíle:
- Získat nové zákazníky ve všech jmenovaných oblastech.