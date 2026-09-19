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Werner & Weber GmbH

O firmě
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Společnost Werner & Weber se již více než 30 let zabývá vývojem a výrobou inovativních produktů umožňujících sběr odpadu, jakož i projektováním a prodejem zařízení na likvidaci odpadu. Naše nabídka zahrnuje mobilní i stacionární skládkové kompaktory pro zhutňování v kontejnerech, stanice pro překládku odpadu, šnekové ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Rakousko
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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