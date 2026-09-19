Werner & Weber GmbH
O firmě
Společnost Werner & Weber se již více než 30 let zabývá vývojem a výrobou inovativních produktů umožňujících sběr odpadu, jakož i projektováním a prodejem zařízení na likvidaci odpadu. Naše nabídka zahrnuje mobilní i stacionární skládkové kompaktory pro zhutňování v kontejnerech, stanice pro překládku odpadu, šnekové ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Rakousko
2474 Gattendorf
Rakousko