Rakousko jako atraktivní lokalita pro mezinárodní centrály

Svou organizační strukturu v Evropě dále posiluje japonský technologický koncern Canon. Nově vytvořený region zahrnuje 26 zemí střední a východní Evropy, Střední Asie, Kavkazu a východního Středomoří. Řízení aktivit v této rozsáhlé oblasti bude nově soustředěno právě ve Vídni.
Canon přitom zdaleka není jedinou mezinárodní společností, která těží z předností rakouské metropole. Strategická poloha v srdci Evropy, výborné mezinárodní propojení, hospodářská stabilita a snadný přístup na trhy střední a východní Evropy představují pro firmy významné konkurenční výhody. Z pohledu zaměstnanců pak Vídeň nabízí vysokou kvalitu života, přiměřené životní náklady, mezinárodní a otevřené prostředí i vysokou míru bezpečnosti.
Podle studie Vídeňské ekonomické univerzity (Wirtschaftsuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business) je více než čtvrtina všech firemních centrál v Rakousku součástí podniků, jejichž mateřská společnost sídlí mimo tuto zemi. Studie identifikovala více než 450 mezinárodních centrál, z nichž více než 40 % se nachází ve Vídni. Mezi jejich mateřské společnosti patří renomované mezinárodní firmy, jako jsou Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens nebo BMW Group, které si pro své evropské aktivity zvolily Vídeň jako strategickou základnu v srdci Evropy.
Pro firmy ze sousedních zemí, jako jsou Německo a Švýcarsko, představuje umístění centrály v Rakousku díky geografické blízkosti značnou výhodu. V žebříčku deseti nejvýznamnějších zemí, z nichž pocházejí zahraniční mateřské společnosti, se Německo a Švýcarsko umístily na prvních dvou příčkách. Atraktivita Rakouska však zdaleka nekončí u evropských společností. Třetí příčku obsadily Spojené státy a Japonsko se umístilo na sedmém místě. Celkem 17 % centrál zastoupených v tomto žebříčku patří společnostem z mimoevropských trhů. I to potvrzuje, že Rakousko nabízí z hlediska polohy a mezinárodního dosahu strategicky atraktivní podmínky pro umístění centrály.
Ať už jde o regionální centrálu, řízení určitého segmentu podnikání, centrum pro přeshraniční spolupráci či jinou formu mezinárodního uspořádání, Rakousko představuje atraktivní základnu pro mezinárodní podnikání.