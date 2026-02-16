Austrija zauzima površinu od 83.883 km², leži u srcu Evrope i graniči se sa

Nemačkom

Češkom

Slovačkom

Mađarskom

Slovenijom

Italijom

Lihtenštajnom i

Švajcarskom.





Zemlja pripada srednjeevropskoj vremenskoj zoni.

Najvažniji centri su glavni grad Beč (2,028.289, 01.01.2025 stanovnika) i glavni gradovi pokraijna

Grac (305.314, 01.01.2025 stanovnika),

Linc (213.557, 01.01.2025 stanovnika) i

Salcburg (157.659, 01.01.2025 stanovnika).





Sa 3.798 m Grosglokner (Grossglockner) je u oblasti Hoentauern (Hohen Tauern) najviši vrh Austrije.

Klima

Prosečna temperatura leti iznosi oko 20°C i dostiže do 35°C. Zimi temperatura može da padne i do –15°C, ali se u proseku kreće oko -4°C. Naročito u brdimo može da dođe do većih snežnih padavina. Najviše padavina ima u maju i junu.



Vode

Najvažniji vodeni put je Dunav. Najveće jezero je jezero Neuzidler (Neusiedler) u pokrajini Burgenland. 77% njegove površine od 315 km² nalazi se u Austriji, ostatak pripada Mađarskoj. Jezero Aterze (Attersee) pokriva površinu od 46 km², jezero Traunze (Traunsee) 24 km². Jedan deo od 24 km² Bodenskog jezera (ukupno 536 km²) nalazi se na austrijskoj teritoriji.



Sirovine

U Austriji se nalaze sledeće sirovine:

Gvozdena ruda

Mrki ugalj

Nafta i zemni gas

Magnezit

Kvarcni pesak

Gips

Rude olova i cinka

Grafit i kaolin





Isto tako treba pomenuti rudnike soli.

