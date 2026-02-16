Austrija zauzima površinu od 83.883 km², leži u srcu Evrope i graniči se sa
- Nemačkom
- Češkom
- Slovačkom
- Mađarskom
- Slovenijom
- Italijom
- Lihtenštajnom i
- Švajcarskom.
Zemlja pripada srednjeevropskoj vremenskoj zoni.
Najvažniji centri su glavni grad Beč (2,028.289, 01.01.2025 stanovnika) i glavni gradovi pokraijna
- Grac (305.314, 01.01.2025 stanovnika),
- Linc (213.557, 01.01.2025 stanovnika) i
- Salcburg (157.659, 01.01.2025 stanovnika).
Sa 3.798 m Grosglokner (Grossglockner) je u oblasti Hoentauern (Hohen Tauern) najviši vrh Austrije.
Klima
Prosečna temperatura leti iznosi oko 20°C i dostiže do 35°C. Zimi temperatura može da padne i do –15°C, ali se u proseku kreće oko -4°C. Naročito u brdimo može da dođe do većih snežnih padavina. Najviše padavina ima u maju i junu.
Vode
Najvažniji vodeni put je Dunav. Najveće jezero je jezero Neuzidler (Neusiedler) u pokrajini Burgenland. 77% njegove površine od 315 km² nalazi se u Austriji, ostatak pripada Mađarskoj. Jezero Aterze (Attersee) pokriva površinu od 46 km², jezero Traunze (Traunsee) 24 km². Jedan deo od 24 km² Bodenskog jezera (ukupno 536 km²) nalazi se na austrijskoj teritoriji.
Sirovine
U Austriji se nalaze sledeće sirovine:
- Gvozdena ruda
- Mrki ugalj
- Nafta i zemni gas
- Magnezit
- Kvarcni pesak
- Gips
- Rude olova i cinka
- Grafit i kaolin
Isto tako treba pomenuti rudnike soli.