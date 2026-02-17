Avio saobraćaj

Važni aerodromi sa svakodnevnim domaćim i međunarodnim letovima:

Transfer do aerodroma

Voz "City Airport Train - CAT" saobraća između centra Beča (železnička stanica "Wien Mitte") i aerodroma Beč. Vreme puta iznosi 16 minuta.

Autobusi saobraćaju na relaciji aerodrom - železnička stanica sever (Westbahnhofa), odnosno do trga Švedenplac (Schwedenplatz) i Kagran.



Aerodromski taksi čekaju na aerodromu Švehat (Schwechat) na putnike. Moraju biti poručeni unapred i zaračunavaju fiksnu cenu (uključujući prtljag) bez naplate dolaska na aerodrom.

Voz

Uvedene su međunarodne železničke linije za skoro sve zemlje u Evropi.

Dnevni autovozovi.





Auto

Saobraćajni propisi i znakovi u Austriji uglavnom odgovaraju ostalim evropskim zemljama. U Austriji je na svim autoputevima obavezna putarina. Na ulicama koje se nalaze van zatvorenih naselja postoji obaveza nošenja markirnog prsluka, dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila. Vezivanje sigurnosnog pojasa je obavezno.

Dozvoljene maksimalne brzine (ako nije drugačije naznačeno saobraćajnim znakom):

Unutar naselja, između tabli sa nazivom mesta: 50 km/h

na otvorenom putu: 100 km/h

na autoputu: 130 km/h





Taksi

Taksi vozila u većim gradovima su opremljeni službenim taksimetrom. Tarifa se obračunava kako po pređenim kilometrima tako i po proteklom vremenu.



Brod

Na Dunavu radi više prevoznika na različitim relacijama.

Takođe se na austrijskim jezerima nude linijse vožnje kao i izleti.

Autobus

Österreichische Postbus AG sa 800 linija pokriva oko 21.100 autobuskih stanica širom Austrije. Moguć je prevoz do svih mesta od turističke relevantnosti.

Žičare

U Austriji postoji 3.000 žičara, liftova za sedenje i vučnih liftova.