Rakousko získalo 10 Medailí na WorldSkills 2026

Mistrovství světa WorldSkills se koná jednou za dva roky. Mladí odborníci z celého světa zde poměřují své znalosti a praktické dovednosti, které získali ve svém oboru. Ve více než 60 disciplínách během čtyř dnů plní náročné praktické úkoly a pracují na projektech, které odpovídají reálným situacím z jejich profesního života. Letošní, v pořadí již 48. ročník WorldSkills hostila čínská Šanghaj.
Tým Austria předvedl skvělé výkony a získal celkem 10 medailí – 4 stříbrné a 6 bronzových. Na zlato to tentokrát bohužel nestačilo. Výjimečné výkony jsou však oceněny i tehdy, pokud soutěžící jen těsně nedosáhne na stupně vítězů. Za zisk alespoň 700 z celkových 800 bodů uděluje WorldSkills prestižní cenu Medallion for Excellence. A rakouským reprezentantům se letos podařilo získat hned 20 těchto ocenění.
Konkurence byla obrovská a stejně jako ve sportu může o konečném výsledku rozhodnout i ten nejmenší detail – a někdy také trocha štěstí. V letošním národním hodnocení opět zvítězila Čína. Rakousko obsadilo v celosvětovém pořadí vynikající 7. místo a v evropském žebříčku se umístilo na 3. příčce, hned za Švýcarskem a Francií. V konkurenci přibližně 1 400 soutěžících z 80 zemí je to mimořádný výsledek, na který může být tým Austria právem hrdý. Mladí rakouští odborníci předvedli na největší světové scéně odborných dovedností obrovské nasazení, odhodlání a nadšení pro svůj obor. Svými výkony nejen ukázali, co umí, ale zároveň skvěle reprezentovali Rakousko a jeho systém na praxi zaměřeného odborného vzdělávání.
ADVANTAGE AUSTRIA gratuluje celému rakouskému týmu a především všem oceněným k jejich skvělému úspěchu!
Příští mistrovství světa WorldSkills se bude konat v roce 2028 v japonském Aichi.
Ještě předtím ale v roce 2027 v německém Düsseldorfu proběhne mistrovství Evropy EuroSkills.