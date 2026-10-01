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Rakousko získalo 10 Medailí na WorldSkills 2026

Po dobu čtyř dnů poměřovali mladí odborníci z celého světa své dovednosti na mistrovství světa v učňovských oborech a odborných dovednostech v Šanghaji. Tým Rakouska získal celkem 10 medailí a 20 ocenění Medallion for Excellence.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Mistrovství světa WorldSkills se koná jednou za dva roky. Mladí odborníci z celého světa zde poměřují své znalosti a praktické dovednosti, které získali ve svém oboru. Ve více než 60 disciplínách během čtyř dnů plní náročné praktické úkoly a pracují na projektech, které odpovídají reálným situacím z jejich profesního života. Letošní, v pořadí již 48. ročník WorldSkills hostila čínská Šanghaj.

Tým Austria předvedl skvělé výkony a získal celkem 10 medailí – 4 stříbrné a 6 bronzových. Na zlato to tentokrát bohužel nestačilo. Výjimečné výkony jsou však oceněny i tehdy, pokud soutěžící jen těsně nedosáhne na stupně vítězů. Za zisk alespoň 700 z celkových 800 bodů uděluje WorldSkills prestižní cenu Medallion for Excellence. A rakouským reprezentantům se letos podařilo získat hned 20 těchto ocenění.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


Konkurence byla obrovská a stejně jako ve sportu může o konečném výsledku rozhodnout i ten nejmenší detail – a někdy také trocha štěstí. V letošním národním hodnocení opět zvítězila Čína. Rakousko obsadilo v celosvětovém pořadí vynikající 7. místo a v evropském žebříčku se umístilo na 3. příčce, hned za Švýcarskem a Francií. V konkurenci přibližně 1 400 soutěžících z 80 zemí je to mimořádný výsledek, na který může být tým Austria právem hrdý. Mladí rakouští odborníci předvedli na největší světové scéně odborných dovedností obrovské nasazení, odhodlání a nadšení pro svůj obor. Svými výkony nejen ukázali, co umí, ale zároveň skvěle reprezentovali Rakousko a jeho systém na praxi zaměřeného odborného vzdělávání.



ADVANTAGE AUSTRIA gratuluje celému rakouskému týmu a především všem oceněným k jejich skvělému úspěchu!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


Příští mistrovství světa WorldSkills se bude konat v roce 2028 v japonském Aichi.

Ještě předtím ale v roce 2027 v německém Düsseldorfu proběhne mistrovství Evropy EuroSkills. 

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