Pravidla silničního provozu a dopravní značení v Rakousku obecně odpovídají pravidlům a značením v ostatních evropských zemích. V Rakousku se na všech dálnicích a rychlostních komunikacích vybírá mýtné.
Předpisy pro motorová vozidla
Celní dokumenty pro motorová vozidla se při překročení hranic nevyžadují. Zahraniční řidičský průkaz opravňuje v Rakousku řídit motorové vozidlo po dobu jednoho roku. Rakousko uznává řidičské průkazy ze všech členských zemí Evropského hospodářského prostoru a EU. Cestující z jiných zemí potřebují mezinárodní řidičský průkaz, pokud jejich země nemá s Rakouskem uzavřenou příslušnou úmluvu. Jinak stačí německý překlad národního řidičského průkazu. Příslušné informace Vám poskytnou tuzemské autokluby ÖAMTC a ARBÖ. Zahraniční motorová vozidla musí mít vzadu na vozidle národní poznávací značku příslušné země.
Kromě pohonných hmot v nádrži můžete při vstupu bezcelně dovážet ještě dalších 10 litrů v rezervním kanystru. Cestující s bydlištěm mimo Evropskou unii mohou používat svůj vůz k privátním účelům v prostoru EU bezcelně a bez formalit po dobu 6 měsíců. Osobní vozidlo musí být následně opět vyvezeno v nezměněném stavu k používání.
Omezení rychlosti
Nejvyšší povolené rychlosti (pokud dopravní značka nenařizuje jinak):
Pro osobní vozidla a motocykly:
- na silnicích mimo obec: 100 km/h
- na dálnicích: 130 km/h
- v obci: mezi tabulemi s označením obce: 50 km/h
Obytná vozidla do 3.500 kg:
- obec 50 km/h
- silnice mimo obec 100 km/h
- dálnice 130 km/h
Osobní automobily s lehkými přívěsy (do 750 kg), tažné vozidlo do max. 3,5 t, nejvyšší povolená celková hmotnost:
- obec 50 km/h
- dálnice a silnice mimo obec: 100 km/h
Osobní automobily s přívěsy nad 750 kg (tažné vozidlo a přívěs dohromady do max. 3,5 t nejvyšší povolené celkové hmotnosti):
- obec 50 km/h
- silnice mimo obec: 80 km/h
- dálnice: 100 km/h
Autobusy:
- obec 50 km/h
- silnice mimo obec 80 km/h
- dálnice 100 km/h (mezi 22.00 a 5.00 hodinou však pouze 90 km/h na určitých dálnicích).
Povinný odstavný pruh
Odstavné pruhy jsou při tvoření dopravní zácpy na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích povinné od 1.1.2012. Odstavný pruh umožňuje záchranným složkám rychlejší příjezd k místu nehody. Další informace o odstavných pruzích naleznete na www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.
Povinnost mít výstražnou vestu
Na rakouských komunikacích mimo uzavřené obce platí povinnost mít ve výbavě výstražnou vestu. To znamená, že řidiči musí mít vždy s sebou reflexní výstražnou vestu a v případě nehody nebo poruchy vozidla si ji při vstupu do vozovky obléknout. Jedná se tak o dvojí povinnost, za niž mohou být uloženy dvě pokuty. Během dopravních kontrol může být požadováno předložení výstražné vesty.
Děti v autě
Děti mladší 14 let do 150 cm výšky lze přepravovat pouze v dětských autosedačkách. V osobních vozidlech a vozidlech typu kombi (také v tzv. "mikrobusech") je možné přepravovat pouze 1 dítě na 1 sedadle a dítě musí být podle věku a výšce odpovídajícím způsobem správně zabezpečeno.
Alkohol za volantem
Hranice alkoholu v krvi činí v Rakousku 0,5 promile. Při překročení této hranice se ukládají pokuty, za určitých okolností je dokonce možné odebrání řidičského průkazu.
Povinnost mít zapnuté pásy
V Rakousku platí povinnost mít během jízdy zapnuté bezpečnostní pásy.
Telefonování v autě
Během řízení je možné telefonovat pouze prostřednictvím zařízení hands free. Toto zařízení musí být nainstalováno tak, aby všechny prvky bylo možné ovládat jednu rukou a řidič nebyl při jízdě nijak omezen.
Předpisy pro motocyclisty
Nošení ochranné přilby při jízdě na jednostopých vozidlech je v Rakousku povinné. Řidiči motocyklů jsou povinni jezdit přes den s rozsvícenými světly. Rovněž jsou povinni si opatřit dálniční známku.
Pohonné hmoty
V Rakousku se na všech čerpacích stanicích nabízí bezolovnatý benzín Normal (91 oktanů) a Euro-Super (bezolovnatý benzín, 95 oktanů) a Super Plus (bezolovnatý benzín, 98 oktanů). Prodej olovnatého benzínu je v Rakousku zakázán, pro vozidla bez katalyzátoru je však k dostání na čerpacích stanicích speciální příměs (aditivum).
Dopravní nehoda, porucha vozidla
K dopravním nehodám se škodou na zdraví musí být okamžitě přivolána police, u dopravních nehod s věcnou škodou pouze tehdy, pokud nebyla prokázána vzájemná totožnost. ÖAMTC a ARBÖ mají silniční havarijní a poruchovou službu 24 hodin, jíž může využít každý řidič (nečlenové za úplatu).
|Tísňová volání (bez předvolby):
|Euro-tísňová služba
|112
|Hasiči
|122
|Policie
|133
|Záchranná lékařská služba
|144
|Lékařská pohotovost
|141
|Záchranná horská služba
|140
|ÖAMTC- silniční havarijní a poruchová služba
|120
|ARBÖ - silniční havarijní a poruchová služba
|123
Dopravní informace
Dopravní informace z celého Rakouska a rovněž z hlavních spojnic sousedních států hlásí rozhlasová stanice Ö3 každou půl hodinu. U situací akutně hrozícího nebezpečí – např. řidiči jedoucí v protisměru – se vysílání okamžitě přeruší a propojí se do všech ostatních radiových stanic ORF.
Hlášení o dopravní situaci je možné podávat 24 hodin na telefonním čísle 0800 600 601 (zdarma po celém Rakousku). Na placené servisní lince 0900 600 600 je možné si zjistit aktuální dopravní zprávy také telefonicky. Více informací najdete na internetu na oe3.ORF.at.
Austrian Airlines je největší leteckou společností v Rakousku, která provozuje celosvětovou síť linek do 130 destinací s nejhustším pokrytím ve střední a východní Evropě. Austrian Airlines patří do koncernu Lufthansa a je také členem Star Alliance.
Service letecká spojení
Informujte se o Vašem leteckém spojení.
Přílet ze zahraníčí / mezinárodní letiště
Mezinárodní spojení mají tato letiště
Mezi těmito letišti je také denně vnitrostátní letecké spojení.
Centrální informace o leteckém spojení: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
City Airport Train CAT spojuje letiště Vídeň s centrem města (nádraží Vídeň-Střed, Bahnhof Wien Mitte). Doba jízdy činí 16 minut: Jízdní řády.
Jízdní řády a tarify Vienna Airport Bus najdete na domovské stránce letiště Vídeň, a rovněž informace o spojích rychlodráhy (S-Bahn), taxíků, nájemních aut a služeb shuttle.
Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) a nabízejí pro cesty po Rakousku atraktivní variant jízdenek.
Věděli jste, že si s sebou můžete vzít svůj motocykl či automobil, aniž byste museli absolvovat únavnou cestu po dálnici ?
Autoschleuse Tauernbahn
“Autoschleuse Tauernbahn” Rakouských spolkových drah přepraví Váš automobil nebo motocykl Tauernským tunelem (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Více informací včetně přepravních a bezpečnostních předpisů najdete v brožuře „Autoschleuse Tauernbahn” (PDF, 0.7MB) .
Informace
Bližší informace o jízdních řádech a současně o rezervaci najdete na Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) ,telefonicky prostřednictvím call centra ÖBB na čísle +43 5 1717, u přepážek na nádraží nebo v cestovních kancelářích a autoklubech.
Chcete-li poznat Rakousko, pak si k tomu můžete vybrat z celé řady dopravních prostředků. Informujte se o dalších možnostech pohodlného a příjemného cestování.
Lod´
Na Dunaji operují různí poskytovatelé služeb v lodní dopravě na různých úsecích. Kromě toho se nabízejí linkové a výletní jízdy na rakouských jezerech.
Informace Vám poskytnou:
Autobus
Österreichische Postbus AG obslouží se svými 800 linkami 21.200 zastavípo celém Rakousku. Téměř všechna turisticky zajímavá místa jsou dosažitelná autobusem.
Informace o autobusové dopravě v Rakousku
Taxi
Taxíky ve větších městech jsou vybaveny úředně cejchovaným taxametrem. Tarif se počítá jak podle ujetých kilometrů, tak podle denní či noční doby. Informace o taxi ve Vídni
U jízd z Vídně na letiště (už při objednávce prosím požadujte "letištní taxík") se za zpáteční jízdu taxíku připočítává k jízdnému cca 18 euro.
Letištní taxíky jsou speciální taxíky určené pouze k jízdám na a z letiště, které mají stanoviště na letišti Schwechat. Je nutné je objednat předem a platí se pevná cena (včetně zavazadel) bez příplatku za jízdu bez vytížení.
Horské dráhy
V Rakousku je v provozu přibližně 3.000 lanovek, sedačkových lanovek a lyžařských vleků . Mnohé z nich vedou až do výše 3.000 m.