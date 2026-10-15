Rakousko přichází s prvním neviditelným sluchovým implantátem  

Příběh této rakouské společnosti působící v oblasti zdravotnické techniky se začal psát před více než 50 lety na Technické univerzitě ve Vídni. Od té doby společnost MED-EL stojí za řadou průlomových inovací a neustále posouvá hranice technologií, které pomáhají lidem se sluchovým postižením lépe slyšet a naplno prožívat každodenní život. Nyní představila světovou novinku – první a jediný zcela neviditelný kochleární implantát, jehož všechny součásti jsou umístěny pod kůží.
Při lehké až středně těžké nedoslýchavosti se obvykle používají sluchadla, která zesilují zvuky z okolí, a usnadňují tak jejich vnímání. U těžké až hluboké ztráty sluchu však samotné zesílení zvuku často nestačí. V těchto případech mohou pomoci kochleární implantáty, které obcházejí poškozené části vnitřního ucha a přímo stimulují sluchový nerv. Zvuk zachytí zvukový procesor, který jej převede na elektrické signály a předá implantátu. Ten následně pomocí elektrických impulzů stimuluje hlemýžď (kochleu), odkud se signály prostřednictvím sluchového nervu dostávají do mozku, který je zpracuje a interpretuje jako zvuky.
Ingeborg a Erwin Hochmairovi, zakladatelé rakouské rodinné společnosti MED-EL, zahájili vývoj kochleárních implantátů v roce 1975. První implantát byl chirurgicky zaveden v roce 1977 a položil základy moderních implantátů, které známe dnes. Již od počátku bylo jejich cílem vytvořit implantát, který by byl zvenčí zcela neviditelný. Věřili, že takové řešení by bylo nejen esteticky příjemnější, ale především by mělo pozitivní vliv na psychiku uživatelů. Dlouhou dobu však nebyly k dispozici dostatečně vhodné baterie ani mikrofony. Umístění mikrofonu pod kůži totiž mění zvuk, který mikrofon zachycuje. Největší výzvou proto bylo vyvinout mikrofon, který by se s těmito změnami dokázal vyrovnat a zajistil kvalitní zvuk i při umístění pod kůží.
Po 15 letech výzkumu a vývoje představila společnost MED-EL první kochleární implantát na světě, který je celý umístěn pod kůží. Implantát již používá přibližně 40 pacientek a pacientů po celém světě a nedávno byl poprvé chirurgicky zaveden také pacientovi mimo rámec klinické studie. Nová technologie přináší lidem se sluchovým postižením větší svobodu, nezávislost a komfort v každodenním životě. Implantát lze nosit i během spánku nebo při pobytu pod vodou a zůstává plně funkční také při nabíjení baterie.
Společnost MED-EL letos získala také ocenění TRIGOS, rakouskou cenu udělovanou za odpovědný přístup k podnikání. Ocenění získala za své mezinárodní aktivity a projekty, které realizuje v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Jejich cílem je komplexně zlepšovat dostupnost péče o sluch, zejména prostřednictvím vzdělávání, včasného odhalování sluchových vad a srozumitelného předávání informací o zdraví sluchu. Svými aktivitami MED-EL naplňuje své poslání – pomáhat překonávat komunikační bariéry způsobené ztrátou sluchu a umožňovat pacientkám a pacientům po celém světě žít kvalitnější a plnohodnotnější život.