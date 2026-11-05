„Kultura vídeňského Wurstelprateru“ se stala součástí kulturního dědictví UNESCO

Rakousko není jen hospodářsky vyspělou zemí a místem, kde působí řada nadšených a inovativních podnikatelů a podnikatelek. Je také zemí s bohatou kulturní tradicí, která si váží svých zvyků a aktivně je uchovává a předává dalším generacím. Četná kulturní místa, památky a tradiční slavnosti nabízejí jedinečné zážitky. Některé z nich byly organizací UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) zařazeny na seznam světového či nehmotného kulturního dědictví. Tím UNESCO naplňuje své poslání chránit a zachovávat kulturní dědictví. To zahrnuje nejen významná místa, památky, krajiny a historické lokality, ale také umělecké a ústně předávané tradice, společenské rituály, tradiční řemeslné postupy či scénická umění.
U příležitosti Mezinárodního dne nehmotného kulturního dědictví, který připadá na polovinu října, bylo rakouské národní dědictví rozšířeno o šest nových položek. Na seznam přibylo například jódlování, výroba tradičních walsertských krojů a znalosti s ní spojené či znalosti a kulturní zvyklosti související se vzácným plemenem skotu Tux-Zillertaler. Nově se mezi nositele nehmotného kulturního dědictví UNESCO zařadila také jedna z typických vídeňských institucí – kultura vídeňského Wurstelprateru.
Vídeňský Wurstelprater patří k nejstarším zábavním parkům na světě. Je oblíbeným cílem turistů a těší se mezinárodní proslulosti. Na rozdíl od mnoha podobných zábavních parků zůstává dodnes volně přístupný a vstup do něj je zdarma. Právě díky tomu představuje jedinečné místo setkávání, otevřenosti a rozmanitosti. Každoročně jej navštíví přibližně sedm milionů lidí, kteří zde mohou využít více než 200 atrakcí a navštívit zhruba 50 gastronomických podniků. Prater se navíc opakovaně stal inspirací, námětem i kulisou pro spisovatele, skladatele a filmaře.
Původně sloužil tento areál jako císařská lovecká obora, do níž měli přístup pouze příslušníci šlechty. V roce 1766 daroval císař Josef II. rozsáhlý zelený park obyvatelům Vídně, aby jim sloužil jako místo odpočinku a relaxace. S povolením provozovat zde gastronomické podniky se začala postupně utvářet jedinečná atmosféra vídeňského Prateru, kterou si zachovává dodnes. Své stánky zde totiž začali otevírat nejen hostinští, kavárníci a perníkáři, ale postupně přibývaly také houpačky, kolotoče a kuželkové dráhy. K původnímu odpočinku tak přibyla i zábava a Prater začal získávat svou nezaměnitelnou podobu. Kabinetní atrakce plné kuriozit, loutková divadla, střelnice, flašinetáři, zpěváci tradičních vídeňských písní či dámské hudební kapely – to vše patřilo a stále patří k jeho osobitému koloritu. Přibyla také atrakce „Benátky ve Vídni“, pravděpodobně první tematický park na světě, slavné obří vyhlídkové kolo i moderní, technicky vyspělé atrakce. Wurstelprater se tak od svého vzniku neustále vyvíjí a přizpůsobuje nové době. Za jeho jedinečnou atmosférou stojí mimo jiné předávání zkušeností, znalostí a tradic mezi takzvanými „praterskými rodinami“. Mnohé z nich působí v Prateru již od 19. století a vlastní přibližně 90 % zdejších provozoven. Toto prostředí důvěrně znají, po generace utvářejí jeho charakter a starají se o to, aby zůstalo živým místem. Právě propojení jejich práce, rodinných tradic a návštěvníků vytváří onu neopakovatelnou atmosféru, která je pro vídeňský Prater tak typická.
A právě tato jedinečná tradice a kultura byly nyní oficiálně uznány jako součást nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Toto ocenění přichází symbolicky v roce, kdy vídeňský Wurstelprater slaví své 260. výročí. Poznávání světového a nehmotného kulturního dědictví UNESCO tak může začít právě ve Vídni a pokračovat napříč celým Rakouskem.