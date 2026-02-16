Rakousko má rozlohu 83.883 km², leží v srdci Evropy a sousedí s
- Německem
- Českou republikou
- Slovenskem
- Maďarskem
- Slovinskem
- Itálií
- Lichtenštejnskem a
- Švýcarskem.
Země patří ke středoevropskému časovému pásmu.
Nejdůležitější aglomerační prostory jsou spolkové hlavní město Vídeň (2,028.289 obyvatel, 01.01.2025) a hlavní města jednotlivých spolkových zemí
- Graz/Štýrský Hradec (305.314 obyvatel, 01.01.2025)
- Linec (213.557 obyvatel, 01.01.2025) a
- Salcburk (157.659 obyvatel, 01.01.2025).
S 3.798 m je Großglockner ve Vysokých Taurách nejvyšší horou Rakouska.
Podnebí
Průměrná teplota se v létě pohybuje kolem 20°C a vystupuje až na 35°C. V zimě mohou teploty klesnout až na –15°C, v průměru se však pohybují kolem -4°C. Zejména v horách může vydatně sněžit. Většina srážek spadne v květnu a červnu.
Vodstvo
Nejdůležitější vnitrozemskou vodní cestou je Dunaj. Největším jezerem je Neusiedler See v Hradsku (Burgenland). Přibližně 77 % jeho celkové plochy 315 km² leží v Rakousku, zbývající část patří Maďarsku. Attersee má rozlohu 46 km², Traunsee 24 km². Také část 24 km² Bodamskéoh jezera (z celkové rozlohy 536 km²) leží na rakouském státním území.
Suroviny
V Rakousku se těží tyto suroviny:
- železná ruda
- hnědé uhlí
- ropa a zemní plyn
- magnezit
- křemitý pískovec
- sádrovec
- olovo a cín
- grafit a kaolín
Také těžba soli je významná. Další důležitou surovinou z Rakouska je dřevo.