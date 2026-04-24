Tištěná média
Přední rakouské deníky s hospodářskou tematikou jsou
Nejlůležitější hospodářské časopisy jsou
Všechna přední nakladatelství nabízejí vedle tištěné verze také verze on-line.
Deník s nejvyšším nákladem je „Neue Kronen Zeitung“ (dosah 20,9%), pak následují „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ a „Kurier".
Rozhlas a televize
Vedle rozhlasových vysílačů veřejnoprávního Rakouského rozhlasu a televize (ORF) je zejména v aglomeračních centrech řada soukromých rozhlasových vysílačů.
V rámci ORF vysílají 6 národní televizní kanály (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 a Servus TV jsou soukromé TV-kanály, které jsou vysílány celostátně. Kromě toho je několik regionálních televizních vysílačů. Podstatný podíl mají veřejné a soukromé zahraniční televizní vysílače, jejichž příjem je v Rakousku značně rozšířen.
|Podíly předních TV-vysílačů na trhu (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %