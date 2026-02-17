Letecká spojení
Důlažitá letiště s denními tuzemskými a zahraničními linkami
Letištní transfer
City Airport Train CAT jezdí mezi vídeňským městským centrem (nádraží Vídeň-Střed) a letištěm Vídeň. Doba jízdy činí 16 minut.
Autobusy jezdí mezi letištěm a západním nádražím (Westbahnhof), Schwedenplatz a náměstím Kagran.
Letištní taxíky čekají na letišti Schwechat na cestující. Musí se objednat předem a mají pevnou cenu (včetně zavazadel) bez přirážky za jízdu bez vytížení.
Železnice
Mezinárodní vlaková spojení existují do téměř všech evropských zemí.
Automobilová doprava
Pravidla silničního provozu a dopravní značky v Rakousku obecně odpovídají pravidlům a značkám v ostatních evropských zemích. V Rakousku se na všech dálnicích a rychlostních komunikacích vybírá mýtné. Na rakouských komunikacích mimo uzavřené obce platí povinnost mít výstražnou vestu, hranice lalkoholu v krvi činí 0,5 promile. Platí povinnost mít zapnuté bezpečnostní pásy.
Nejvyšší dovolená rychlost obecně (pokud dopravní značka nenařizuje jinak):
- v obci: mezi místními tabulemi: 50 km/h
- na silnicích mimo obec: 100 km/h
- na dálnicích: 130 km/h
Taxi
Taxíky ve větších městech jsou vybaveny úředně cejchovaným taxametrem. Tarif se počítá jak podle ujetých kilometrů, tak podle denní či noční doby.
Lodní doprava
Na Dunaji operují různí poskytovatelé služeb v lodní dopravě na různých úsecích.
Kromě toho se nabízejí linkové a výletní jízdy na rakouských jezerech.
Autobusová doprava
Österreichische Postbus AG obslouží se svými 800 linkami 21.100 zastavípo celém Rakousku. Téměř všechna turisticky zajímavá místa jsou dosažitelná autobusem.
Horská dráha
V Rakousku je v provozu kolem 3.000 lanovek, sedačkových lanovek a lyžařských vleků.