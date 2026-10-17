"Snowsports GmbH"
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Glavno sedište
1210 Wien
Austrija
Profil preduzeća
Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativna austrijska kompanija koja je specijalizirana za obuku i usavršavanje učitelja skijanja i snowboarda, razvoj međunarodnih projekata u oblasti snježnih sportova, kao i za profesionalno savjetovanje u zimskom turističkom sektoru.
Glavni fokus:
-Austrijske obuke za učitelje skijanja i snowboarda na njemačkom i engleskom jeziku
-Savjetovanje i razvoj projekata za promociju snježnih sportova
-Alternativni koncepti za razvoj snježnih sportova u urbanim sredinama
-Obuke u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera
Kao kompetentni partner sa 50 godina iskustva u zimskom sportskom biznisu, kvalitet i strast u saradnji s projektnim partnerima za nas su na prvom mjestu
Poslovne prilike
Projekti vezani za zimske sportove u turizmu
Klijenti i partneri imaju koristi od sveobuhvatnog međunarodnog iskustva rukovodstva i zaposlenika Snowsports Academy u izgradnji i razvoju različitih oblasti zimskog sportskog biznisa.
B2B:
- Kursevi obuke za učitelje skijanja u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnih partnera
- Kursevi obuke za učitelje snowboarda u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnih partnera
- Koncepti vođenja poslovanja i marketinški koncepti
- Razvoj turizma u zimskim sportovima
B2C:
Polaznici za kurseve obuke i treninge za učitelje skijanja i snowboarda