Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativna austrijska kompanija koja je specijalizirana za obuku i usavršavanje učitelja skijanja i snowboarda, razvoj međunarodnih projekata u oblasti snježnih sportova, kao i za profesionalno savjetovanje u zimskom turističkom sektoru.

Glavni fokus:

-Austrijske obuke za učitelje skijanja i snowboarda na njemačkom i engleskom jeziku

-Savjetovanje i razvoj projekata za promociju snježnih sportova

-Alternativni koncepti za razvoj snježnih sportova u urbanim sredinama

-Obuke u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera

Kao kompetentni partner sa 50 godina iskustva u zimskom sportskom biznisu, kvalitet i strast u saradnji s projektnim partnerima za nas su na prvom mjestu

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy