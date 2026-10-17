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"Snowsports GmbH"

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Snowsports GmbH – Snowsports Academy je specijalizirana za obuku i usavršavanje učitelja skijanja i učitelja snowboarda, razvoj projekata u oblasti snježnih sportova te savjetovanje u zimskom turističkom sektoru.

Traži se: Klijent

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Austrija
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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O preduzeću

Profil preduzeća

Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativna austrijska kompanija koja je specijalizirana za obuku i usavršavanje učitelja skijanja i snowboarda, razvoj međunarodnih projekata u oblasti snježnih sportova, kao i za profesionalno savjetovanje u zimskom turističkom sektoru.

Glavni fokus:

-Austrijske obuke za učitelje skijanja i snowboarda na njemačkom i engleskom jeziku
-Savjetovanje i razvoj projekata za promociju snježnih sportova
-Alternativni koncepti za razvoj snježnih sportova u urbanim sredinama
-Obuke u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera

Kao kompetentni partner sa 50 godina iskustva u zimskom sportskom biznisu, kvalitet i strast u saradnji s projektnim partnerima za nas su na prvom mjestu

osobe
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
ilustracija
© Snowsports Academy
Poslovne prilike

Poslovne prilike

Projekti vezani za zimske sportove u turizmu

Klijenti i partneri imaju koristi od sveobuhvatnog međunarodnog iskustva rukovodstva i zaposlenika Snowsports Academy u izgradnji i razvoju različitih oblasti zimskog sportskog biznisa.

B2B:
- Kursevi obuke za učitelje skijanja u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnih partnera
- Kursevi obuke za učitelje snowboarda u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnih partnera
- Koncepti vođenja poslovanja i marketinški koncepti
- Razvoj turizma u zimskim sportovima

B2C:
Polaznici za kurseve obuke i treninge za učitelje skijanja i snowboarda

osobe
© Snowsports Academy