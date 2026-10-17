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Admonter Holzindustrie AG

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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je na međunarodnom tržištu aktivno preduzeće sa oko 280 saradnika i godišnjim prometom od 69 miliona evra (2021) koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda od prirodnog drveta, a isključivo u poslovnoj jedinici u Admontu.

Jednostavno bezvremeni ! Proizvodi Admonter su potpuno ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austrija
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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