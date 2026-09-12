ATM Recyclingsystems GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA-VAMA NA USLUZI ŠIROM SVIJETA

ADVANTAGE AUSTRIA, sa mrežom od oko 100 ispostava u više od 70 zemalja širom svijeta, nudi austrijskim preduzećima i njihovim internacionalnim poslovnim partnerima širok spektar usluga. Ukupno oko 800 zaposlenih pružaju Vam podršku u pronalaženju odgovarajućih dobavljača i poslovnih partnera u Austriji. Svake godine organizujemo oko 800 događaja radi uspostavljanja poslovnih kontakata. Usluge ADVANTAGE AUSTRIA sežu od uspostavljanje kontakta sa austrijskim preduzećima u potrazi za uvoznicima, distributerima i trgovinskim zastupnicima, preko savjetovanja o Austriji kao poslovnom sjedištu do pružanja detaljnih informacija o nastupu na austrijskom tržištu.



ADVANTAGE AUSTRIA generiše međunarodne poslovne prilike tako što reklamiramo austrijske proizvode i usluge širom svijeta, pružamo podršku preduzećima i organizacijama izvan Austrije u sklapanju snažnih partnerstava s austrijskom preduzećima te osiguravamo razmjenu najboljih umova i inovacija između Austrije i svijeta.



O OVOM PORTALU

www.advantageaustria.org je službeni portal austrijske privrede širom svijeta. Ovdje se predstavljaju austrijska preduzeća, čiji je cilj uspostava ili proširenje međunarodnih poslovnih odnosa. Kontaktirajte naš tim u svojoj zemlji ili pronađite na našem portalu ponude iz svih privrednih grana.