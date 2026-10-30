Binderholz GmbH
Pregled informacija o
Pilana binderholz je kompletni ponuđač za proizvode od punog drveta i inovativna građevinska rešenja. Asortiman proizvoda od punog drveta seže od rezane građe, preko profilisanog drveta i jedno- ili višeslojno lepljenih ploča od punog drveta, pa sve do binderholz ukršteno laminiranog drveta BBS. binderholz se bavi ...
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Glavno sedište
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Austrija
6263 Fügen
Austrija
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austrija
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austrija