Doka GmbH
Pregled informacija o
Doka je jedna od vodećih svjetskih kompanija u razvoju, proizvodnji i prodaji tehnologije oplata za sve oblasti građevinarstva.
Doka je jedna od vodećih svjetskih kompanija u razvoju, proizvodnji i prodaji tehnologije oplata za sve oblasti građevinarstva.
Sa više od 160 prodajnih i logističkih lokacija u preko 60 zemalja, Doka ima efikasnu prodajnu mrežu i na taj način garantuje brzo i profesionalno pružanje materijalne i tehničke ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austrija
3300 Amstetten
Austrija