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Doka GmbH

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Doka je jedna od vodećih svjetskih kompanija u razvoju, proizvodnji i prodaji tehnologije oplata za sve oblasti građevinarstva.

Sa više od 160 prodajnih i logističkih lokacija u preko 60 zemalja, Doka ima efikasnu prodajnu mrežu i na taj način garantuje brzo i profesionalno pružanje materijalne i tehničke ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austrija
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
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