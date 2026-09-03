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Inhalt
DrainBot GmbH
Pregled informacija o
DrainBot – globalno prvi automatizovani sistem za održavanje drenaže za tunele.
Privredna grana
Transportna infrastruktura / Niskogradnja
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
DrainBot GmbH
Riesstraße 19c
8063 Eggersdorf bei Graz
Austrija
office@drainbot.com
https://www.drainbot.com
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Kreativna industrija
Arhitektura
Namještaj / Interijer
Izdavaštvo / Mediji / Reklame
Muzika / Filma / Zabava
Moda
Umjetnost / Kultura
Dizajn
Energija / Održivost / Prirodni resursi
Obnovljiva energija
Tehnologije za zaštitu okoliša
Poljoprivreda
Šumarstvo / Drvna industrija
Energetika
Rudarstvo
Energetska efikasnost / Zelena gradnja
Hrana / Maloprodaja / Roba široke potrošnje
Silver Generation
Vino / Pivo / Alkoholna pića
Organska hrana
Prehrambeni proizvodi / Soft Drinks
Sport / Slobodno vrijeme
Industrija / Mašine / Materijali
Elektrika / Elektronika / Mehatronika
Izgradnja postrojenja / Smart Factory
Hemija / Plastika
Papir / Pakovanje
Novi Materijali / Kompoziti
Metali / Obrada
Mobilnost
Automotive
Pomorska industrija
Željeznički sektor
Aerospace / Sigurnost
Logistika
Uslužne djelastnosti
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Inženjering
Obrazovanje
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Zdravstveni sistem & institucije
Medicinska i laboratorijska oprema