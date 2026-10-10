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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

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Hawle, porodično preduzeće osnovano 1948. godine, vodeće je na svetskom tržištu u proizvodnji vodovodnih armatura. Uz poštovanje evropskih normi, odnosno nadmašujući zahtevane standarde, grupacija Hawle Austria proizvodi dugovečne armature visokog kvaliteta za sisteme pitke i otpadne vode. Jedinstvena 10-godišnja ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austrija
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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